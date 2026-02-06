06.02.2026 06:31:28

Roko (publ) Registered B: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Roko (publ) Registered B hat am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,88 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Roko (publ) Registered B ein EPS von 11,33 SEK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,68 Milliarden SEK, während im Vorjahreszeitraum 1,67 Milliarden SEK ausgewiesen worden waren.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 13,90 SEK sowie einen Umsatz von 1,68 Milliarden SEK belaufen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 51,49 SEK für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 47,33 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 6,45 Milliarden SEK – das entspricht einem Zuwachs von 4,37 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 6,18 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 61,65 SEK und einen Umsatz von 6,45 Milliarden SEK in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:04 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16:54 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen