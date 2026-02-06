Roko (publ) Registered B: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Roko (publ) Registered B hat am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,88 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Roko (publ) Registered B ein EPS von 11,33 SEK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,68 Milliarden SEK, während im Vorjahreszeitraum 1,67 Milliarden SEK ausgewiesen worden waren.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 13,90 SEK sowie einen Umsatz von 1,68 Milliarden SEK belaufen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 51,49 SEK für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 47,33 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 6,45 Milliarden SEK – das entspricht einem Zuwachs von 4,37 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 6,18 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 61,65 SEK und einen Umsatz von 6,45 Milliarden SEK in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at