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20.07.2026 06:31:29
Roko (publ) Registered B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Roko (publ) Registered B lud am 17.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS belief sich auf 14,15 SEK gegenüber 12,24 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,92 Prozent auf 2,05 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,56 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 17,15 SEK prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 1,99 Milliarden SEK umgesetzt wurden.
Redaktion finanzen.at
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