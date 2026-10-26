Roko (publ) Registered B stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Roko (publ) Registered B hat sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 15,45 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,98 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 43,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,52 Milliarden SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,18 Milliarden SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at