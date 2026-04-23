Roko (publ) Registered B: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Roko (publ) Registered B hat am 21.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Roko (publ) Registered B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 15,52 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 15,42 SEK je Aktie gewesen.

Roko (publ) Registered B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,85 Milliarden SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,70 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 15,50 SEK ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 1,85 Milliarden SEK erwartet.

Redaktion finanzen.at