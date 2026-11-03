Roku Aktie
WKN DE: A2DW4X / ISIN: US77543R1023
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03.11.2026 04:02:45
Roku, Inc. Q3 Profit Advances
(RTTNews) - Roku, Inc. (ROKU) released earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $183.34 million, or $1.20 per share. This compares with $24.81 million, or $0.16 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 24.0% to $1.502 billion from $1.211 billion last year.
Roku, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $183.34 Mln. vs. $24.81 Mln. last year. -EPS: $1.20 vs. $0.16 last year. -Revenue: $1.502 Bln vs. $1.211 Bln last year.
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Analysen zu Roku Inc.
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