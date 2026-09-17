Roku Just Added More Than 30 Streaming Bundles to Help People Save Money

People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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17.09.2026 23:05:55
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Nachrichten zu Roku Inc.
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15.06.26
|Roku-Aktie legt nach Übernahmeangebot von Fox zeitweise deutlich zu (finanzen.at)
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15.06.26
|Fox to acquire streaming platform Roku for $22bn (Financial Times)
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