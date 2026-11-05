Roku präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Roku präsentierte am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 138,57 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 16,73 ARS erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 40,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2 252,78 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 1 608,36 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at