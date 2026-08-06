Roku Aktie
WKN DE: A2DW4X / ISIN: US77543R1023
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06.08.2026 21:30:01
Roku President Charles Collier Sells 20,538 Shares for $3.0 Million
Charles Collier, President, Roku Media, sold 20,538 shares of Roku, Inc. (NASDAQ:ROKU) on August 4, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($145.93); post-transaction value based on August 04, 2026 market close ($147.33).Roku, Inc. is a leading streaming television platform operator with a market capitalization of $21.9 billion and TTM revenue of $5.0 billion, demonstrating significant scale within the digital entertainment infrastructure sector. The company's dual-segment business model—combining a proprietary streaming platform with hardware devices—creates a vertically integrated ecosystem that captures value across content distribution and device monetization. Roku's competitive positioning is reinforced by its substantial active user base, diversified content library, and established relationships with content providers and advertisers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Roku Inc.
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15.06.26
|Roku-Aktie legt nach Übernahmeangebot von Fox zeitweise deutlich zu (finanzen.at)
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15.06.26
|Fox to acquire streaming platform Roku for $22bn (Financial Times)
Analysen zu Roku Inc.
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