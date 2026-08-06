Fox Aktie
WKN DE: A2PF3T / ISIN: US35137L2043
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06.08.2026 22:50:05
Roku Q2 Highlights: Double Beat, No Guidance With Fox Deal Pending
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Nachrichten zu Fox Corp B
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07.08.26
|S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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06.08.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
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06.08.26
|Börse New York: So steht der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
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06.08.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500-Börsianer greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
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05.08.26
|Ausblick: Fox öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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31.07.26
|S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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24.07.26
|S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fox von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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22.07.26
|Erste Schätzungen: Fox gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Roku Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Fox Corp B
|49,20
|2,50%
|Q2 Holdings Inc
|54,14
|-1,02%
|Roku Inc.
|132,38
|1,57%
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