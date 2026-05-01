Roku Aktie
WKN DE: A2DW4X / ISIN: US77543R1023
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01.05.2026 16:33:39
Roku Rewinds Doubters With Ad-Fueled Earnings Beat
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