Roku: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Roku hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 1,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Roku 0,160 USD je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,07 Prozent auf 1,50 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at