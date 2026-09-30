Fox Aktie
WKN DE: A2PF3T / ISIN: US35137L2043
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30.09.2026 21:38:55
Roku's CFO Sells 7,000 Shares for $1.1 Million as the DOJ Extends Its Review of the Fox Acquisition
Dan Jedda, Chief Financial Officer and Chief Operating Officer, sold 7,000 shares of Roku, Inc. (NASDAQ:ROKU) on September 15, 2026 according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($156.81); post-transaction value based on September 15, 2026 market close ($156.62).
Roku, Inc. represents a major platform operator in the streaming television industry. The company has demonstrated substantial growth, with a one-year share price appreciation of 66.76%, as it approaches its acquisition by Fox Corporation, a deal that's expected to close in the first half of 2027.
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