Fox Aktie
WKN DE: A2PF3T / ISIN: US35137L2043
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15.06.2026 14:18:00
Roku’s sale to Fox for $22 billion raises a big question
Roku’s stock is rallying to a four-year high after agreeing to be bought by Fox in a deal valued at $22 billion.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu Fox Corp B
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13:26
|Fox to acquire streaming platform Roku for $22bn (Financial Times)
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12.06.26
|S&P 500-Titel Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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05.06.26
|S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fox-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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|S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fox von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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15.05.26
|S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fox-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
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10.05.26
|Ausblick: Fox stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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08.05.26
|S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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01.05.26
|S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fox-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)