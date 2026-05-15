Roland gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Roland hat am 14.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 54,20 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 67,65 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25,63 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 22,54 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at