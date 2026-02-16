Roland gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Roland gab am 13.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 122,77 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 61,04 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Roland in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 31,38 Milliarden JPY im Vergleich zu 29,82 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 81,69 JPY gegenüber 216,49 JPY im Vorjahr.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 100,95 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Roland einen Umsatz von 99,43 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at