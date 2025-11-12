|
12.11.2025 06:31:28
Roland informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Roland hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 58,03 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 21,40 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Roland 23,76 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
