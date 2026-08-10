Roland präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Roland hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 67,07 JPY gegenüber 78,78 JPY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Roland mit einem Umsatz von insgesamt 26,06 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 12,04 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at