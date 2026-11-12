Roland: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Roland veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 143,72 JPY gegenüber 58,03 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25,97 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,76 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at