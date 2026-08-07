Rolex Rings hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Rolex Rings präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 22,10 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,80 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,92 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,04 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at