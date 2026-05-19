19.05.2026 06:31:29

Rolex Rings mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Rolex Rings gab am 16.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 INR. Im Vorjahresquartal hatten 2,01 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,06 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,84 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 5,18 INR, nach 6,39 INR im Vorjahresvergleich.

Rolex Rings hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 11,43 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 11,39 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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