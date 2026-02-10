|
10.02.2026 06:31:29
Rolex Rings verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Rolex Rings präsentierte in der am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17,50 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rolex Rings ein EPS von 0,740 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Rolex Rings im vergangenen Quartal 2,75 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rolex Rings 2,60 Milliarden INR umsetzen können.
Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 1,50 INR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 2,82 Milliarden INR erwartet.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX leichter -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu kleinen Verlusten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.