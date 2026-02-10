10.02.2026 06:31:29

Rolex Rings verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Rolex Rings präsentierte in der am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17,50 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rolex Rings ein EPS von 0,740 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Rolex Rings im vergangenen Quartal 2,75 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rolex Rings 2,60 Milliarden INR umsetzen können.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 1,50 INR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 2,82 Milliarden INR erwartet.

