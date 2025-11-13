Rolex Rings zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Rolex Rings lud am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,73 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,81 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rolex Rings in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,71 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 3,00 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at