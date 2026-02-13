Rollatainers hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Rollatainers hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,70 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at