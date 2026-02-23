Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
23.02.2026 08:28:43
Rolle rückwärts bei Partnerwahl?: Ex-Airbus-Chef warnt vor Alleingang bei neuem Kampfjet
Dem deutsch-französischen "Future Combat Air System" droht das Aus. Die Wirtschaft fordert deshalb ein eigenes deutsches Kampfflugzeug. Branchenkenner Tom Enders empfiehlt stattdessen, die Milliarden in eine andere Technik zu stecken.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Airbus SE
|07:45
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|07:06
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07:45
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|07:06
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07:45
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|07:06
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
