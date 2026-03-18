Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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18.03.2026 22:12:00
Rolling-Stones-Songs: BMG verklagt Anthropic wegen Verwendung für KI-Training
Der Rechteverwalter BMG wirft dem Anthropic umfassende Urheberrechtsverletzungen beim Training des KI-Chatbots Claude vor und reicht in den USA Klage ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu KI HOLDINGS CO LTD
Analysen zu Anthropic
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