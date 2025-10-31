Rollins informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Rollins hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,280 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,03 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rollins einen Umsatz von 916,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at