Rollins öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Rollins hat am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde mit 0,22 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,220 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Umsatzseitig wurden 906,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rollins 822,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at