Texas Instruments Aktie
WKN: 852654 / ISIN: US8825081040
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23.07.2026 14:03:08
Rollins Posts Downbeat Q2 Earnings, Joins Texas Instruments, Alphabet And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday’s Pre-Market Session
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29.04.26
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10.02.26
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|8 720,00
|-6,59%
|Alphabet A (ex Google)
|281,65
|0,75%
|Alphabet C (ex Google)
|280,80
|0,27%
|Q2 Holdings Inc
|45,50
|1,43%
|Rollins IncShs
|33,78
|-2,45%
|Texas Instruments Inc Cert. Deposito Arg. Repr. 0.20 Shs
|89 775,00
|-2,95%
|Texas Instruments Inc. (TI)
|244,85
|-1,65%
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