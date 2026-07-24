Rollins stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Rollins hat am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 1,08 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 999,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at