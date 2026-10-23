Rollins vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Rollins hat am 21.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0,33 USD gegenüber 0,340 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,09 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,03 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at