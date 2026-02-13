Rollins: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Rollins lud am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 USD gegenüber 0,220 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 832,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 912,9 Millionen USD ausgewiesen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,09 USD gegenüber 0,960 USD je Aktie im Vorjahr.

Rollins hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3,76 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 3,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at