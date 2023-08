Rolls-Royce-Aktie kann von positiver Analystenstimme profitieren

Analyst David Perry begründete sein Upgrade für Rolls-Royce in einer am Montag vorliegenden Studie mit deutlich anziehenden Preisen und der guten Kostenkontrolle des Triebwerkherstellers. Operatives Ergebnis (Ebita) und Barmittelzufluss hätten im ersten Halbjahr die Markterwartungen klar geschlagen. Die Verbindlichkeiten seien zwar noch hoch, schmölzen aber schneller ab als gedacht. Alle Bedenken seien jedoch noch nicht verflogen.

Jefferies hebt Ziel für Rolls-Royce auf 310 Pence

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rolls-Royce von 210 auf 310 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie attestierte dem Triebwerksbauer in einer am Montag vorliegenden Studie eine "Erholung in Lichtgeschwindigkeit". Selbst ihr optimistischstes Szenario für die Halbjahreszahlen habe sich angesichts der veröffentlichten Eckdaten als zu konservativ erwiesen. Die Margen im Geschäfts mit Verkehrsflugzeugen zeigten eine beeindruckende Erholung und sollten noch weiter steigen. Die Aktie bleibt der Branchenfavorit der Expertin.

Die Aktie von Rolls-Royce zeigt sich im Londoner Handel zeitweise 1,74 Prozent höher bei 2,10 Pfund.

