Rolls-Royce-Aktie springt hoch: Rolls-Royce Power Systems kann Umsatz und Gewinn steigern

Der bereinigte Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 24 Prozent auf rund 1,8 Milliarden britische Pfund (2 Milliarden Euro), wie die Tochtergesellschaft des britischen Triebwerksherstellers Rolls-Royce am Freitag in Friedrichshafen mitteilte. Mit 125 Millionen britischen Pfund (143 Millionen Euro) lag der bereinigte operative Gewinn leicht über dem Wert des Vorjahreszeitraums. Der Auftragseingang sank hingegen um 14 Prozent auf nun 1,9 Milliarden britische Pfund (2,2 Milliarden Euro).

Die Rolls-Royce-Aktie steigt in London zeitweise um 5,31 Prozent auf 2,02 Pfund.

/rwi/DP/stw

FRIEDRICHSHAFEN (dpa-AFX)