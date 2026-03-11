Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|Antriebssystem
|
11.03.2026 12:50:39
Rolls-Royce-Aktie unter Druck: Zusammenarbeit mit ZF bei Hybrid-Antrieben für Kampfpanzer angekündigt
Gemeinsam wollen sie erstmals einen parallel-hybriden Antrieb für schwere militärische Kettenfahrzeuge entwickeln. Das sogenannte Powerpack solle eine Systemleistung von mehr als 1400 Kilowatt erreichen. Mit dieser Energie könnte man ein kleines Dorf mit Strom versorgen. Über den genauen Umfang des Rüstungsdeals war zunächst nichts bekannt.
Kampfpanzersystems erst in ein paar Jahren serienreif
Rolls-Royce Power Systems übernehme als Generalunternehmer den Hauptantrieb. Der neue Motor sei auf hohe Lastwechsel, militärische Anforderungen und den steigenden elektrischen Energiebedarf moderner Gefechtsfahrzeuge ausgelegt. ZF entwickele für das System das elektrifizierte Lenkschaltgetriebe.
Das Kampfpanzersystem, das bislang unter dem Kürzel MGCS (Main Ground Combat System, Hauptbodenkampfsystem) bekannt ist, soll langfristig die Kampfpanzer Leopard 2 und Leclerc ersetzen. Erste Prototypen des Antriebssystems könnten nach Angaben der Unternehmen noch vor Ende der 2020er Jahre erprobt werden. Eine mögliche Serienfertigung wäre Anfang der 2030er Jahre denkbar.
In London notiert die Rolls-Royce-Aktie zeitweise 2,63 Prozent tiefer bei 12,77 Pfund.
FRIEDRICHSHAFEN (dpa-AFX)
