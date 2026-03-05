Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|
05.03.2026 16:35:48
Rolls-Royce boss in line for increased £18mn a year pay package
Executive is already sitting on a paper gain of more than £100mn from shares he received when joining engine makerWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
05.03.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.03.26
|Rolls-Royce boss in line for increased £18mn a year pay package (Financial Times)
|
04.03.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.03.26
|Börse London: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
04.03.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 legt nachmittags zu (finanzen.at)
|
04.03.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
04.03.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
