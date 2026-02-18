Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|
18.02.2026 12:09:00
Rolls-Royce-Hybridtriebwerk soll Emissionen auf Kurzstreckenflügen reduzieren
Rolls-Royce und SINTEF entwickeln ein hybrides Flugzeugtriebwerk. Doch der Weg dahin ist noch weit. Teilweise müssen dafür erst Grundlagen erarbeitet werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
