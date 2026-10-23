Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
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23.10.2026 06:00:28
Rolls-Royce nears taxpayer subsidy deal to develop new engine in UK
Company hopes for state backing of up to £200mn to put towards engine for short-haul aircraftWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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