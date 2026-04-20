Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|Sorge um Arbeitsplätze
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20.04.2026 14:26:39
Rolls-Royce Power Systems-Aktie schwächelt: Arbeitnehmervertreter warnen vor Stellenabbau
Nach Angaben des Betriebsrats wurde den Beschäftigten am Morgen mitgeteilt, dass einzelne Bereiche aus Finanzen, Personal und Garantieabwicklung nach Polen verlagert werden sollen. Die Arbeitnehmervertretung befürchtet jedoch, dass dies erst der Anfang ist. Ein Großteil der Entwicklungsabteilungen könnte demnach nach Indien verlegt werden. Dort ist laut Bittelmeyer ein neues Entwicklungszentrum mit etwa 10.000 Arbeitsplätzen geplant.
Unternehmen weist Befürchtungen zurück
Die Unternehmensführung wies die Befürchtungen zurück. Arbeitsdirektorin Thelse Godewerth betonte nach der Betriebsversammlung, dass der Standort Friedrichshafen weiterhin eine zentrale Rolle spiele. Bis Ende 2028 sollen dort rund 600 neue Stellen entstehen. Weltweit seien im Zuge von Umstrukturierungen bis 2028 rund 290 Stellen betroffen, weniger als die Hälfte davon in Deutschland, so das Unternehmen.
Erfolgreicher Panzermotoren-Hersteller
Rolls-Royce Power Systems zählt zu den größten Arbeitgebern in der Bodenseeregion, die Auftragsbücher sind voll. Punkten kann der Großmotorenhersteller in Krisenzeiten vor allem mit Notstromaggregaten für Rechenzentren und Panzermotoren. 11.000 Menschen arbeiten weltweit für den Konzern.
In London notiert die Rolly Royce-Aktie zeitweise 3,03 Prozent tiefer bei 12,71 Pfund.
/bak/DP/nas
FRIEDRICHSHAFEN (dpa-AFX)
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