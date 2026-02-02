Roma Financial Corporation Stock Settlement Aktie
WKN DE: A0KD70 / ISIN: US77581P1093
|
02.02.2026 16:17:38
Roma Green Finance Stock Skyrockets 117%
(RTTNews) - Shares of Roma Green Finance Limited (ROMA) are surging about 117 percent during Monday morning trading.
The company's shares are currently trading at $4.97 on the Nasdaq, up 117.98 percent. The stock opened at $1.82 and has climbed as high as $4.97 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $0.58 to $4.97.
ROMA closed its previous trading at $2.28.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Roma Financial Corporation Stock Settlement
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Roma Financial Corporation Stock Settlement
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen deutlich fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendierten zu Monatsbeginn zu kräftigen Gewinnen. Der Dow zeigt sich am Montag in Grün. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.