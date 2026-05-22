Roman DBDR Acquisition A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Roman DBDR Acquisition A präsentierte am 20.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Roman DBDR Acquisition A 0,070 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at