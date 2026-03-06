Roman DBDR Acquisition A legte Quartalsergebnis vor

Roman DBDR Acquisition A hat am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,250 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Roman DBDR Acquisition A 0,010 USD je Aktie verdient.

Redaktion finanzen.at