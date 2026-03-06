|
06.03.2026 06:31:28
Roman DBDR Acquisition A legte Quartalsergebnis vor
Roman DBDR Acquisition A hat am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 0,04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,250 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Roman DBDR Acquisition A 0,010 USD je Aktie verdient.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: US-Börsen tiefer -- ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen fester
An den US-Börsen geht es am Freitag abwärts. Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.