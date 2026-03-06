Roman DBDR Acquisition A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Roman DBDR Acquisition A lud am 04.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,04 USD gegenüber 0,010 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,250 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Roman DBDR Acquisition A ein Gewinn pro Aktie von 0,020 USD in den Büchern gestanden.

