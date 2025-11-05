|
Roman DBDR Tech Acquisition A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Roman DBDR Tech Acquisition A hat sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,58 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Roman DBDR Tech Acquisition A -1,100 USD je Aktie generiert.
