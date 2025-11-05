Roman DBDR Tech Acquisition A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Roman DBDR Tech Acquisition A hat am 03.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,58 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,100 USD je Aktie erzielt worden.

