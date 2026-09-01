Romande Energie SA / Key word(s): Miscellaneous

Romande Energie accelerates progress towards its target of 5 TWh of low-carbon power generation with the construction of a new wind farm in France



01.09.2026 / 11:00 CET/CEST



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