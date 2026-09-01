Romande Energie Aktie
WKN DE: A3EEVK / ISIN: CH1263676327
|
01.09.2026 11:00:13
Romande Energie accelerates progress towards its target of 5 TWh of low-carbon power generation with the construction of a new wind farm in France
|
Romande Energie SA
/ Key word(s): Miscellaneous
Dear Sir or Madam
End of Media Release
|Language:
|English
|Company:
|Romande Energie SA
|Rue de Lausanne
|1110 Morges
|Switzerland
|E-mail:
|info@romande-energie.ch
|Internet:
|https://www.romande-energie.ch/
|ISIN:
|CH1263676327
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2391736
|End of News
|EQS News Service
|
2391736 01.09.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Romande Energie S.A.
Analysen zu Romande Energie S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Romande Energie S.A.
|50,60
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fällt zurück -- DAX gibt deutlich ab -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag nahe der Nulllinie. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit kräftigen Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.