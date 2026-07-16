Romande Energie SA / Key word(s): Miscellaneous

Romande Energie investing in Hyperion Robotics to speed up energy transition and grid infrastructure modernisation



16.07.2026 / 14:00 CET/CEST



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