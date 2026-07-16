Romande Energie Aktie

Romande Energie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EEVK / ISIN: CH1263676327

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.07.2026 14:00:14

Romande Energie investing in Hyperion Robotics to speed up energy transition and grid infrastructure modernisation

Romande Energie SA / Key word(s): Miscellaneous
Romande Energie investing in Hyperion Robotics to speed up energy transition and grid infrastructure modernisation

16.07.2026 / 14:00 CET/CEST

Dear Sir or Madam

Please find attached copy of our press release:

Press release (PDF)

Contact for media representatives   Contact for Investor Relations (IR)
Michèle Cassani   Laurent Widmer
Spokesperson   Head of Group Treasury
     
Phone: +41 (0)21 802 95 67   Phone: +41 (0)21 802 96 00
Email: michele.cassani@romande-energie.ch Email: laurent.widmer@romande-energie.ch

End of Media Release
View original content: EQS News

Language: English
Company: Romande Energie SA
Rue de Lausanne
1110 Morges
Switzerland
E-mail: info@romande-energie.ch
Internet: https://www.romande-energie.ch/
ISIN: CH1263676327
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2366998

 
End of News EQS News Service

2366998  16.07.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Romande Energie S.A.

mehr Nachrichten