Romande Energie Aktie
WKN DE: A3EEVK / ISIN: CH1263676327
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16.07.2026 14:00:14
Romande Energie investing in Hyperion Robotics to speed up energy transition and grid infrastructure modernisation
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Romande Energie SA
/ Key word(s): Miscellaneous
Dear Sir or Madam
End of Media Release
|Language:
|English
|Company:
|Romande Energie SA
|Rue de Lausanne
|1110 Morges
|Switzerland
|E-mail:
|info@romande-energie.ch
|Internet:
|https://www.romande-energie.ch/
|ISIN:
|CH1263676327
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2366998
|End of News
|EQS News Service
|
2366998 16.07.2026 CET/CEST
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