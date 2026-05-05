Confidence Aktie
WKN DE: A3EFHW / ISIN: JP3306470000
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05.05.2026 13:51:19
Romania: Prime Minister Ilie Bolojan loss confidence vote in parliament after largest party, PSD, quit his coalition
Prime Minister Ilie Bolojan has been voted out of office by lawmakers. Romania's coalition was driven apart by unpopular austerity measures, with the Social Democrats leaving and moving to oust the PM.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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