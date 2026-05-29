Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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29.05.2026 09:19:20
Romania: Russian drone strikes Galati apartment building
NATO member Romania accused Russia of a "grave and irresponsible escalation" after a Russian drone entered its airspace.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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