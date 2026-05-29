Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
|
29.05.2026 15:59:19
Romania: Russian drone strikes Galati apartment building
Romania accused Russia of a "grave and irresponsible escalation" after a Russian drone entered its airspace. German Chancellor Merz said "we need a strong NATO presence on the eastern flank" after the incident.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!