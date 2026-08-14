DSM-Firmenich Aktie
WKN DE: A3D2TK / ISIN: CH1216478797
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14.08.2026 23:15:22
Romania shuts nuclear plant, Hungary dams dry Danube River
Romania has shut down its only nuclear plant in a rare move prompted by the lack of cooling water from the Danube River. Hungary, meanwhile, is racing to dam the Danube, trying to keep its Paks plant online.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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